Автомобиль взорвался в Чертанове Северном

Фото: MAX/"Новости Москвы – Москваер"

Взрыв автомобиля произошел в районе Чертаново Северное на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По предварительной информации, инцидент случился с иномаркой на Кировоградской улице. Рядом с автомобилем лежит человек, состояние которого неизвестно.

На место ЧП направились оперативные службы.

Ранее автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в Шушарах в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что в момент взрыва за рулем машины находился полковник, он погиб. Рядом с ним был его родственник, который выжил, но получил ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители назначили ряд необходимых судебных экспертиз.

