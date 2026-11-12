SHOT: один человек погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в Шушарах в Санкт-Петербурге. В результате погиб один человек, сообщается в канале SHOT в МАХ.

По его информации, ЧП произошло неподалеку от магазина "Лента". Издание уточнило, что погибший в момент взрыва был за рулем. Очевидцы рассказали, что в районе случившегося ударной волной выбило стекла.

По информации "Фонтанки", в автомобиле находился полковник, а рядом с ним был его родственник, который выжил, но получил ранения.

Ранее один человек пострадал при возгорании автомобиля в Ульяновске. Инцидент произошел в переулке Робеспьера в Ленинском районе. Там загорелась машина, после чего огонь перекинулся на соседнюю. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение.

