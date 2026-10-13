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Один человек пострадал при возгорании автомобиля в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в переулке Робеспьера в Ленинском районе. Там загорелась машина, после чего огонь перекинулся на соседнюю.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавшего госпитализировали. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, после чего последний загорелся. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадали водители обоих транспортных средств.