Три человека погибли в ДТП с грузовиком и автобусом под Ростовом

Фото: MAX/"МЧС Ростовской области"

Три человека погибли в результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на 19-м километре автодороги "Новороссия". По данным полиции, водитель грузовика Volvo наехал на металлический барьер, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery, а после – с автобусом Yutong. После удара машины загорелись.

В результате происшествия водитель Volvo, а также водитель и пассажир Chery погибли на месте до приезда экстренных служб. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее в Ленинградской области погибли два человека погибли, еще двое пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок Hyundai Solaris и BMW X1. Авария произошла утром 29 августа на 241-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" недалеко от города Лодейное Поле.

Первоначально сообщалось, что водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте, а женщина и шестилетний ребенок из BMW были госпитализированы. Однако спустя время в региональном главке МВД уточнили, что мальчик скончался в машине скорой помощи.

