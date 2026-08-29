В России продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива

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Правительство России продлило запрет на вывоз дизельного, судового топлива и газойля для производителей до 30 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее ограничение действовало до 31 августа. Теперь срок его действия продлен еще на месяц.

В правительстве уточнили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Одновременно с этим были приняты нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. В частности, власти разрешили выпуск бензина и дизеля "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".

Кроме того, российский кабмин рассчитывает на скорый выход ряда нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, что должно значительно улучшить ситуацию на топливном рынке.

