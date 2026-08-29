Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже в доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 28 августа в здании, которое находится на набережной реки Мойки. Ребенок упал на крышу балкона второго этажа, откуда его достали сотрудники спасательных служб. Мальчика госпитализировали.

Как уточнили ТАСС источники в полиции, семья сняла трехкомнатную квартиру на время пребывания в Петербурге. Родители с сыном и старшей дочерью приехали в город как туристы из Липецка.

Днем 28 августа семья вернулась с прогулки. Отец лег спать в одной комнате, мать с сыном – в другой. Однако вечером мужчина проснулся от криков сына, выбежал на кухню, где окно было распахнуто, а москитная сетка отсутствовала. Под окном на крыше балкона он увидел ребенка.

Отец разбудил жену и побежал в нижнюю квартиру, на чей балкон упал мальчик, но не достучался. Мать и прохожие вызвали спасателей, которые сняли ребенка с балкона и передали в детскую больницу.

Семья на профилактических учетах не состояла. СК проводит проверку. Прокуратура также устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее в Казани пятилетний мальчик погиб после падения с 10-го этажа многоквартирного дома. Отмечалось, что несовершеннолетний перед этим оставался без присмотра. Прокуратура начала проверку для установления обстоятельств трагедии.

