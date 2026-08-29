29 августа, 12:20Происшествия
27 человек погибли в ДТП в Зимбабве
Фото: x.com/cozwva
27 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на северо-востоке Зимбабве. Об этом сообщил представитель полиции страны Пол Ньяти, передает газета Herald.
Авария произошла на 130-м километре трассы между столицей Хараре и городом Масвинго. По предварительным данным, столкновение было лобовым.
Обстоятельства происшествия выясняются. Ньяти пообещал предоставить подробности о происшествии позднее.
Ранее пять россиян, включая ребенка 2023 года рождения, получили травмы в результате аварии с участием перронного автобуса в аэропорту Антальи. Предварительно, автобус, перевозивший людей от самолета до терминала, столкнулся с машиной наземных служб воздушной гавани.
В автобусе находились более 200 пассажиров, которые прилетели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы. Врачи не выявили серьезных травм ни у кого из пассажиров.
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