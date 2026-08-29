Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Домодедово сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В связи с тем, что рейсы принимались и отправлялись только по согласованию с соответствующими органами, пассажиров предупреждали, что расписание может корректироваться. Именно поэтому им рекомендовали следить за онлайн-табло аэропорта, чтобы узнать актуальный статус своего рейса.

Ранее в аэропорту Внуково вводились ограничения на прилет и вылет самолетов, из-за чего пассажиров также предупреждали о корректировках в расписании рейсов.

Спустя время ограничения были отменены. На данный момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

