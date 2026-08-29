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29 августа, 09:44

Политика

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в мессенджере MAX, что с 1 сентября вступают в силу законы, ужесточающие ответственность для нарушителей, находящихся за рубежом, и ограничивающие деятельность иноагентов.

По словам Володина, количество статей КоАП, по которым можно привлечь к ответственности лиц, совершающих правонарушения против России из-за границы, выросло до 15. Речь идет, в частности, о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, призывах к санкциям и дискредитации Вооруженных сил РФ.

"Чтобы нарушители закона не могли уклониться от исполнения решения суда, вводится возможность арестовывать их имущество. Те, кто совершает действия, направленные против России, ее суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона", – подчеркнул Володин.

Кроме того, с сентября вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иностранным агентам. Иноагенты также не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.

Помимо этого, председатель Госдумы отметил, что с 1 сентября студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Также родители при рождении второго или последующего ребенка смогут воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам сроком до полутора лет.

"Наша задача – создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми. От этого зависит будущее России", – добавил он.

Ранее Володин призвал не брать на госслужбу тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине, а затем решил вернуться. По его словам, такие люди также не должны занимать должности в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, предавший свою страну, не может работать в указанных сферах, подчеркнул политик.

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