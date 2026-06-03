Совфед одобрил закон об аресте имущества правонарушителей-релокантов

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Совфед одобрил закон об аресте имущества граждан, которые совершили правонарушения против интересов России за рубежом.

Изменения планируется внести в КоАП РФ. В настоящее время к административной ответственности покинувшие страну лица привлекаются только в случаях нарушения порядка деятельности иноагента и участия в иностранных нежелательных в РФ организациях. Для юрлиц ответственность наступает за коммерческий подкуп или совершение сделок с полученным преступным путем имуществом.

Новый закон предполагает, что правила привлечения нарушителей к административной ответственности будут распространяться на определенные административные составы, в том числе по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, и дискредитация армии.

Кроме того, административная ответственность наступит в случае невыплаты штрафа за указанные нарушения. В качестве наказания будет применяться арест имущества. При этом если за коммерческий подкуп или совершение сделок с полученным преступным путем имуществом стоимость арестованного будет ограничена размером штрафа, то по остальным составам такого ограничения нет.

Более того, закон предлагает установить возможность ареста средств с вкладов и счетов. Для юрлиц такое наказание будет возможно только при отсутствии у них имущества.

В отношении остальных нарушителей-релокантов сначала будет применяться арест денежных средств, а в случае их отсутствия – иного имущества. В законе также предусмотрены особенности проведения такого дела без участия правонарушителя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине, а затем решил вернуться. По его словам, такие люди также не должны занимать должности в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, предавший свою страну, не может работать в указанных сферах, подчеркнул политик.