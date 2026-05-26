Володин заявил, что Чубайсу и другим покинувшим страну олигархам "въезд назад заказан"

Въезд в Россию экс-главе корпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу и другим покинувшим страну олигархам "заказан" после того, что они "натворили". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

КПРФ ранее подвергла законодательную инициативу о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации критике в ходе обсуждения в нижней палате парламента. В ответ на это Володин заявил, что они сами "породили" Чубайса. Также спикер ГД призвал не вспоминать тех, кого уже нет в стране, так как они "прячутся под лестницами от взрывов".

"Возврата им нет. Нам надо заниматься своим развитием, а не обсуждать их всуе", – цитирует Володина ТАСС.

По словам спикера ГД, все парламентарии едины в своей позиции по Чубайсу и ему "никакую собственность никто не возвращал". По новому закону государство сможет вернуть имущество и спустя 10 лет, если будет доказана коррупционная или экстремистская составляющая.

"Мы с вами оставляем право в таких случаях государству истребовать это имущество", – добавил он.

Ранее ГД приняла законопроект об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.

Правила распространяются на злоупотребление свободой массовой информации, возбуждении ненависти, публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также дискредитации армии.

