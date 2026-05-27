Россияне с двумя и более детьми смогут получать семейную выплату с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату с 1 июня, сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает RT.

По его словам, чтобы получить выплату, заявитель должен быть гражданином России, на постоянной основе проживать на ее территории, работать, а также являться налоговым резидентом страны. При этом у него не должно быть задолженностей по уплате алиментов.

Также в семье должно быть двое детей, являющихся гражданами России. Они тоже должны на постоянной основе проживать в стране. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно.

Кроме того, с доходов заявителя от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен быть уплачен в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает заявитель, за последний год.

Чтобы получить выплату, гражданину необходимо подать заявление о ее назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Это можно сделать в электронной форме на портале "Госуслуги", через МФЦ или лично в клиентском офисе Социального фонда России.

Социальный фонд, согласно общему правилу, принимает решение о назначении выплаты либо об отказе в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, добавил эксперт.

Ранее Соцфонд начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. О решении родители смогут узнать через портал "Госуслуги". Уведомления начали приходить с 22 мая.