Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 08:51

Общество

Россияне с двумя и более детьми смогут получать семейную выплату с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату с 1 июня, сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает RT.

По его словам, чтобы получить выплату, заявитель должен быть гражданином России, на постоянной основе проживать на ее территории, работать, а также являться налоговым резидентом страны. При этом у него не должно быть задолженностей по уплате алиментов.

Также в семье должно быть двое детей, являющихся гражданами России. Они тоже должны на постоянной основе проживать в стране. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно.

Кроме того, с доходов заявителя от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности налог на доходы физических лиц (НДФЛ) должен быть уплачен в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает заявитель, за последний год.

Чтобы получить выплату, гражданину необходимо подать заявление о ее назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Это можно сделать в электронной форме на портале "Госуслуги", через МФЦ или лично в клиентском офисе Социального фонда России.

Социальный фонд, согласно общему правилу, принимает решение о назначении выплаты либо об отказе в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, добавил эксперт.

Ранее Соцфонд начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. О решении родители смогут узнать через портал "Госуслуги". Уведомления начали приходить с 22 мая.

Читайте также


общество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика