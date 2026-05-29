Иранские ПВО сбили американский беспилотник в провинции Бушер

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский беспилотный летательный аппарат в небе над южной провинцией Бушер. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Позднее факт уничтожения летательного объекта подтвердил глава округа Джем Масуд Тангестани. По его словам, БПЛА был перехвачен и уничтожен ракетой класса "земля-воздух".

Кроме того, государственное телевидение Исламской Республики сообщало, что жители провинции Бушер слышали звуки взрывов.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас. Как подчеркивали иранские военные, любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ, при этом Вашингтон будет нести ответственность за последствия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.