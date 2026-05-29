Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:47

Происшествия

Иранские ПВО сбили американский беспилотник в провинции Бушер

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Силы противовоздушной обороны Ирана сбили американский беспилотный летательный аппарат в небе над южной провинцией Бушер. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

Позднее факт уничтожения летательного объекта подтвердил глава округа Джем Масуд Тангестани. По его словам, БПЛА был перехвачен и уничтожен ракетой класса "земля-воздух".

Кроме того, государственное телевидение Исламской Республики сообщало, что жители провинции Бушер слышали звуки взрывов.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас. Как подчеркивали иранские военные, любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ, при этом Вашингтон будет нести ответственность за последствия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика