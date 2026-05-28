28 мая, 08:54

Политика

Иран атаковал авиабазу США после удара у Бендер-Аббаса

Фото: Getty Images/LightRocket/Pacific Press/Micheal Debets

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Asharq News.

В КСИР подчеркнули, что любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ, при этом Вашингтон будет нести ответственность за последствия. Местонахождение пораженного американского объекта при этом не уточняется.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВС США атаковали иранский военный объект, который, по данным американской стороны, угрожал силам США и гражданскому судоходству в Ормузском проливе. Также в ходе операции американские военные перехватили и уничтожили несколько иранских БПЛА.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

