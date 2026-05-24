24 мая, 19:23

Политика

Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания сделки

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его страна будет продолжать морскую блокаду Ирана до того момента, пока сделка не будет заключена.

Он также призвал своих представителей не торопиться с подписанием соглашения с Ираном. Трампа охарактеризовал переговоры, которые проводятся в данный момент, как упорядоченные и конструктивные.

"Время работает на нас. <...> Обе стороны должны сделать все правильно. Ошибок быть не может!", – отметил глава Белого дома.

Помимо этого, президент США допустил, что Исламская Республика захочет присоединиться к Авраамским соглашениям, предполагающим стабилизацию отношений между Израилем и арабскими странами. При этом он не объяснил, исходя из чего сделал такой вывод.

Кроме того, Трамп поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и сотрудничество, "которое будет еще больше усилено и укреплено благодаря их присоединению к странам-участницам исторических Авраамских соглашений".

В свою очередь, корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X сообщил, что американский лидер в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху отказался заключать сделку с Ираном, если в нее не будет входить вывоз с территории Исламской Республики обогащенного урана и демонтаж ядерной программы Тегерана. Его поддержал израильский премьер.

Между тем Нетаньяху в разговоре подчеркнул, что его страна сохранит свободу действий против любых угроз, включая Ливан, вне зависимости от того, будет ли подписан проект этого соглашения или нет.

Ранее Трамп заявил, что соглашение с Исламской Республикой в целом согласовано и ожидает итогового утверждения между сторонами. Американский лидер пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт.

По информации СМИ, проект мирного соглашения включает продление режима прекращения огня на 60 дней. При этом в течение этого времени Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран обязан будет очистить пролив от мин. В обмен на это США снимут блокаду с иранских портов и предоставят некоторые исключения из санкций, чтобы позволить Исламской Республике свободно торговать нефтью.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

