Ученый Гильденков: массовых вспышек численности колорадского жука не наблюдается

Массовых скачков численности колорадского жука в регионах России в 2026 году не наблюдается, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

Однако, по словам биолога, колорадский жук не появляется из ниоткуда, и его численность напрямую зависит от внимания огородника. Если запустить участок и не бороться с вредителем, то его популяция быстро разрастется.

Гильденков также пояснил, что колорадский жук и его личинки объедают листья растений, оставляя голые стебли, и могут даже выгрызать молодые побеги.

