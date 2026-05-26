26 мая, 09:42

Ученый Гильденков: массовых вспышек численности колорадского жука не наблюдается

Массовых скачков численности колорадского жука в регионах России в 2026 году не наблюдается, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП "Смоленский государственный университет", доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.

Однако, по словам биолога, колорадский жук не появляется из ниоткуда, и его численность напрямую зависит от внимания огородника. Если запустить участок и не бороться с вредителем, то его популяция быстро разрастется.

Гильденков также пояснил, что колорадский жук и его личинки объедают листья растений, оставляя голые стебли, и могут даже выгрызать молодые побеги.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что в текущем сезоне жители Москвы и Подмосковья могут столкнуться с леопардовыми слизнями, которых так называют из-за характерных пятен на теле. Они могут быть переносчиками нематод – паразитов, представляющих опасность для человека. Некоторые виды могут вызвать заболевания, включая менингит.

