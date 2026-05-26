Невролог Воробьева: использование смартфона может привести к параличу мышц кисти

Привычка постоянно держать телефон в руках может привести к боли, онемению и параличу мышц кисти. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Ранее Daily Mail сообщил, что использование смартфона грозит синдромом запястного канала, что лишает способности выполнять элементарные повседневные задачи.

Воробьева подтвердила, что данное неврологическое заболевание, которое еще называют туннельным синдромом, действительно может развиваться из-за гаджетов.





Ольга Воробьева врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Когда человек долго держит телефон в руке, происходит давление на запястный канал, он сужается, и проходящий по нему срединный нерв способен травмироваться. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования.

Если игнорировать проблему, со временем придут болевые ощущения. В итоге все может дойти до паралича в мышцах кисти. В результате страдает мелкая моторика и становится сложно выполнять самые элементарные действия: писать, застегивать пуговицы, удерживать предметы, пояснила врач.

"В таких запущенных случаях ситуацию порой может исправить только оперативное вмешательство: рассечение определенного сухожилия с целью высвобождения проходящего по каналу нерва", – отметила Воробьева.

Она добавила, что самой главной мерой предотвращения развития болезни является снижение нагрузки.

"Когда только выдается возможность, надо обязательно использовать подставку для телефона, а не держать его в руке. Особенно это актуально для сотрудников, которые привыкли проводить длительные созвоны и телеконференции через мобильный", – подчеркнула невролог.

Тем же, кто пользуется телефоном в транспорте, важно чаще менять положение кисти и периодически перекладывать гаджет в другую руку, посоветовала Воробьева.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев также предупредил, что пользователи смартфонов попадают в дофаминовую петлю: стимул – реакция – вознаграждение. Когда этот процесс непрерывен, рецепторы теряют чувствительность к дофамину. В итоге жизнь вне экрана кажется пресной, скучной и серой.