Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 13:40

Общество
Главная / Новости /

Невролог Воробьева: использование смартфона может привести к параличу мышц кисти

Невролог рассказала, почему опасно постоянно держать смартфон в руках

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Привычка постоянно держать телефон в руках может привести к боли, онемению и параличу мышц кисти. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Ранее Daily Mail сообщил, что использование смартфона грозит синдромом запястного канала, что лишает способности выполнять элементарные повседневные задачи.

Воробьева подтвердила, что данное неврологическое заболевание, которое еще называют туннельным синдромом, действительно может развиваться из-за гаджетов.

Когда человек долго держит телефон в руке, происходит давление на запястный канал, он сужается, и проходящий по нему срединный нерв способен травмироваться. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования.
Ольга Воробьева
врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Если игнорировать проблему, со временем придут болевые ощущения. В итоге все может дойти до паралича в мышцах кисти. В результате страдает мелкая моторика и становится сложно выполнять самые элементарные действия: писать, застегивать пуговицы, удерживать предметы, пояснила врач.

"В таких запущенных случаях ситуацию порой может исправить только оперативное вмешательство: рассечение определенного сухожилия с целью высвобождения проходящего по каналу нерва", – отметила Воробьева.

Она добавила, что самой главной мерой предотвращения развития болезни является снижение нагрузки.

"Когда только выдается возможность, надо обязательно использовать подставку для телефона, а не держать его в руке. Особенно это актуально для сотрудников, которые привыкли проводить длительные созвоны и телеконференции через мобильный", – подчеркнула невролог.

Тем же, кто пользуется телефоном в транспорте, важно чаще менять положение кисти и периодически перекладывать гаджет в другую руку, посоветовала Воробьева.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев также предупредил, что пользователи смартфонов попадают в дофаминовую петлю: стимул – реакция – вознаграждение. Когда этот процесс непрерывен, рецепторы теряют чувствительность к дофамину. В итоге жизнь вне экрана кажется пресной, скучной и серой.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика