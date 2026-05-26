Минцифры отказалось от идеи платной регистрации устройств по IMEI

Минцифры не планирует вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI, создание которой обсуждается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщили в министерстве.

Ранее ведомство прорабатывало возможность введения обязательного сбора для участников цепочки поставок электроники, однако теперь от этих планов отказались. При этом сама идея создания единой базы IMEI сохраняется.

Как поясняли в Минцифры, система необходима в том числе для контроля использования SIM-карт и идентификации устройств в Сети. На данный момент законопроект прошел только I чтение.

По данным источников "Коммерсанта" на рынке телекоммуникаций, все устройства, уже находящиеся у пользователей, могут автоматически признать легитимными. В дальнейшем обсуждается возможность привязки SIM-карты к конкретному IMEI, из-за чего она не сможет работать в другом устройстве.

Собеседники издания отметили, что сейчас в проекте не предусмотрена блокировка "серых" устройств, однако в будущем могут появиться более жесткие меры, в том числе частичные ограничения и даже полное отключение незарегистрированных гаджетов от мобильных сетей.

В "МегаФоне" поддержали комплексное регулирование IMEI, пояснив, что это поможет бороться с мошенничеством и сократить продажи нелегально ввезенной техники. В то же время представители рынка предупредили, что любые дополнительные сборы могли бы привести к росту цен на электронику. По оценкам участников отрасли, доля нелегального оборота смартфонов в отдельных категориях достигает 25–50%.

Ранее замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что внедрение базы IMEI не вызовет проблем с покупкой телефонов за рубежом у частных предпринимателей. Другое дело, по его словам, когда человек привозит много гаджетов в Россию, чтобы их перепродать. В этом случае понадобятся уточнения.