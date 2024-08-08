Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

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Владимир Путин подписал закон, ограничивающий максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. Так, граждане России смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10.

Законопроект предусматривает, что договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно и только при условии наличия данных иностранца в Единой биометрической системе. Для иностранцев также будет обязательным включение в договор IMEI – кода идентификации применяемого устройства, а также указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая служебная сим-карта.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи оказываться не будут.

Совет Федерации 2 августа одобрил на пленарном заседании закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев и лиц без гражданства. Документ также устанавливает ряд ограничений для них. К примеру, на управление машиной, открытие банковского счета и приобретение недвижимости.