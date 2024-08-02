Совфед одобрил закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, вводящий миграционный режим высылки иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в России или нарушивших закон. Изменения вносятся в ряд законов.

В частности, в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ" режим высылки определяется как правовой режим. Он применяется в отношении иностранцев, находящихся в стране без законных оснований, для обеспечения их выезда из России или приобретения законных оснований для пребывания.

Закон предусматривает установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, а также применение мер федерального госконтроля в сфере миграции. Кроме того, сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года.

Сейчас прибывшие в Россию иностранцы в порядке, не требующем получения визы, могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

Документ также устанавливает ряд ограничений. К примеру, на управление машиной, открытие банковского счета, запрет на заключение брака и приобретение недвижимости.

Госдума в июне одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в стране могут ввести режим высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в РФ.

Его направили на рассмотрение депутаты всех пяти партий, а авторами стали первый замглавы фракции единороссов Дмитрий Вяткин и первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Более 30 тысяч иностранцев были высланы из России с начала 2024 года. Об этом ранее рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, данный показатель почти вдвое превышает тот, что был зафиксирован в 2023 году.