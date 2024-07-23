Госдума наделила полицию правом принимать решение о выдворении иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Госдума приняла на пленарном заседании одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

До настоящего момента административное выдворение за пределы государства также применялось в качестве меры административного наказания в отношении иностранцев, но назначать его должны были судьи.

Принять такое решение также имели право должностные лица погранслужбы. Они могли сделать это в том случае, если граждане другой страны совершали административное правонарушение при въезде на территорию России.

Между тем срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из России, в спецучреждениях по решению полиции не будет составлять более 48 часов. Об этом говорилось в поправках ко II чтению данного законопроекта.

