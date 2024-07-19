СК предложил синхронизировать получение гражданства иностранцами

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложение о синхронизации процедуры получения российского гражданства иностранцами и постановку их на воинский учет. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Эта и другие поправки направлены на предупреждение преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Так, одно из предложений, которое выдвинул Бастрыкин, связано с ужесточением регулирование вопроса лишения гражданства для натурализованных граждан в случае покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также председатель СК озвучил ряд мер, которые будут более четко контролировать иностранцев во время их прибывания на территории России и отъезда из страны. В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах".

Вместе с тем предусмотрены предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, трудоустраивающих иностранных граждан.

Кроме того, в России разработали законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов. В связи с этим МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направили запрос о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией.