"Коммерсант": ФАДН разработало новый адаптационный курс для мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Иностранцы послушают 70-минутную лекцию, за время которой узнают все необходимое о миграционном и трудовом законодательствах РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы курсов.

Курс опробовали в Пермском и Краснодарском крае, в Калининградской, Московской областях, а также в Якутии. На прошлой неделе замглавы ведомства Станислав Бедкин рассказал, что программа успешно прошла апробацию на их территории.

Курс разделен на четыре блока:



"Основы миграционного и трудового законодательства";

"Основы неформального поведения в России";

"Ответственность за несоблюдение законодательства";

"История отношений России и стран Центральной Азии".

В рамках первого блока мигрантам расскажут о порядке въезда и пребывания в России, правилах заключения трудового договора и оформления патента. Слушатели узнают, как получить российское гражданство в упрощенном порядке, отслужив по контракту в ВС РФ.

Второй блок включит в себя нормы поведения в России. Лекторы расскажут о важности знания русского языка и напомнят, что в стране не все говорят по-русски, поскольку РФ является многонациональным государством. Также они отметят, что обращения "брат" или "сестра" подходят только для общения с родственниками или близкими знакомыми.

Лекторы укажут на то, что Россия является светским государством, в котором не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице. В блоке также содержится подраздел об "основах поведения с противоположным полом". Мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и не выражает готовность к знакомствам. Лекторы объяснят, что не стоит "издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины".

Третью часть курса посвятят наказаниям за нарушение законов РФ. Лекторы отметят недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности. Также ФАДН призывает не посещать митинги и демонстрации.

Четвертый раздел посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. По данным программы, одним из главных преобразований СССР было объединение многочисленных племен в советские нации таджиков, казахов, каракалпаков, киргизов, узбеков и туркмен. Позднее это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик, сказано в материале.

К тексту прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в РФ. Все видео начинаются с фразы: "Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет". Содержание роликов во многом повторяет лекции.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК подчеркнул, что дети мигрантов перед поступлением в российские школы должны обладать необходимым для обучения уровнем русского языка.

По словам Музаева, в Средней Азии выделено достаточно средств на строительство и функционирование русских школ и центров русского языка. Он считает, что семья редко решает переехать в другую страну за неделю.

"Поэтому дети из семей, переехавших на постоянное место жительства в Россию, прежде чем придут в школу, должны выучить язык. Понятно, у них могут быть пробелы в других областях, но язык знать должны", – прокомментировал глава ведомства.

Музаев добавил, что без этих требований детей невозможно чему-то научить и привить уважение к русскому языку.

В конце июня глава Рособрнадзора заявлял, что мигрантам нужно сдавать экзамен по русскому языку наравне с российскими выпускниками. Он подчеркивал, что к приезжим не должно быть никакой предвзятости. По словам Музаева, закон должен быть одинаков для каждого человека.