Сенатор Клишас: миграционные законы должны адаптировать приезжих к жизни в РФ

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Российское миграционное законодательство должно адаптировать приезжих иностранцев к существующим условиям, чтобы они разделяли и принимали ценности страны как данность. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас во время XII Петербургского международного юридического форума.

По словам сенатора, проблема заключается в том, что мигранты приходят со своей религиозной, культурной и этнической традициями и не хотят адаптироваться. Не может быть никакого отдельного законодательства для мигрантов, они должны жить по российским законам, цитирует ТАСС Клишаса.

Глава комитета СФ утверждает, что в настоящее время нельзя реализовать ни один из подходов к решению ситуации, потому что миграционная политика в России не сформулирована.

"Сегодня вся миграционная политика сводится к одному простому вопросу – завозите, сколько сможете", – сказал Клишас в ходе сессии, которую посвятили правовым аспектам миграционной политики в современной РФ.

Сенатор подчеркнул, что отдельными ограничениями в законодательстве для мигрантов вопрос не решится, нужна грамотная миграционная политика. Он считает, что "никакой миграционной политики как таковой" в России нет, есть реагирование на какие-то отдельные конкретные ситуации.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают российские выпускники одиннадцатых и девятых классов. Он отметил, что закон должен быть одинаков для всех.

До этого Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им соответствующего сертификата. В числе вузов оказались РУДН, СПбГУ и другие.

