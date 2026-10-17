Грузовик сбил человека на самокате в центре Москвы

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Грузовик сбил человека на средстве индивидуальной мобильности на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"Примерно в 14:25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности", – говорится в сообщении.

В результате пострадал один человек. Как уточнили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавшей оказалась девушка на самокате.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Жуковском автобус насмерть сбил 71-летнюю женщину. Предварительно, водитель автобуса совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она скончалась на месте.

