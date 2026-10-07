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07 октября, 10:39

Происшествия

Девушку будут судить за наезд на самокате со смертельным исходом в Химках

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 19-летней жительницы Москвы, обвиняемой в смертельном наезде на пешехода. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в октябре 2025 года на улице Молодежной в Химках девушка ехала на электросамокате по тротуару и не предоставила преимущество женщине, после чего совершила на нее наезд.

В результате 47-летняя потерпевшая получила тяжелые травмы. Позднее она скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 268 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы направили в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее 13-летний мальчик скончался в больнице после ДТП в Мытищах. На улице Коминтерна 60-летний водитель Volkswagen сбил подростка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, но спасти не удалось.

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