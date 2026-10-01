Автоэксперт Зенкевич назвал необходимым введение прав для водителей электросамокатов

В Следственном комитете предложили обязать водителей электросамокатов получать права. Поможет ли это снизить аварийность и почему у идеи есть противники, разбиралась Москва 24.

Причина – аварийность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспортных средств – с обязательным получением прав. Об этом заявил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин.



По его словам, статус водителя планируется распространить на всех, кто использует средства индивидуальной мобильности (СИМ), а сами устройства отнести к транспорту, управление которыми требует наличия прав. Поправки предположили внести в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".



Дополнительно Асташкин выступил за запрет на использование электросамокатов детьми младше 16 лет и предложил закрыть для СИМ тротуары, пешеходные зоны и дорожки.





Дмитрий Асташкин старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Видится актуальность снабжения СИМ звуковыми средствами опознавания, к примеру имитацией рабочего двигателя внутреннего сгорания.

Это не первая аналогичная инициатива: ранее в ГАИ предлагали ввести для владельцев СИМ отдельную категорию прав. Поводом стал резкий рост ДТП с электросамокатами.

По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2026 года число ДТП с участием СИМ в России выросло почти на 40% – до 3,4 тысячи аварий. В них погиб 51 человек, еще 3,6 тысячи получили травмы. При этом смертность снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но число пострадавших выросло на 40%. В 68% случаев (2,3 тысячи аварий) причиной стало нарушение ПДД самими пользователями СИМ.



Наибольшее количество таких ДТП зафиксировано в регионах с крупным парком электросамокатов – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях, подчеркнули в ведомстве.

"Появится порядок"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал Москве 24, что отношение к СИМ с электрическим двигателем в профессиональном мире делится на две точки зрения.



"Согласно первой, все они являются средствами развлечения, отдыха, спорта, место им – парки, стадионы, специально оборудованные территории. Они не должны находиться ни на тротуарах, ни на проезжей части. Эта точка зрения очень популярна в мире, например, в Северной Европе, где в некоторых городах уже существуют конкретные запреты. Кстати, в России есть город Елабуга, где введен точно такой же запрет", – подчеркнул он.

Согласно второй точке зрения, СИМ – часть городской мобильности.





Михаил Блинкин руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Здесь возникает развилка: если это так, куда их выпускать? На проезжую часть? Там есть риск, что любая мелкая авария закончится летальным исходом. На пешеходное пространство? Когда СИМ собьет человека на тротуаре, пострадавшему будет абсолютно все равно, есть у водителя права или нет. Одновременное пребывание пешеходов, которые движутся со скоростью 5 км/ч, и транспортного средства, способное разгоняться до 15–20 км/ч, – это абсолютно небезобидно.

По мнению эксперта, применение СИМ на велодорожках – достаточно редкая практика. Во-первых, велосипед приводится в движение мускульной силой человека, поэтому соседство с электрическими устройствами на одной проезжей части создает неудобства. Во-вторых, количество таких дорожек ограниченно.



СК предложил обязать пользователей самокатов получать права

В свою очередь, автоэксперт Иван Зенкевич выразил мнение, что введение прав не разрешит конфликт между всеми участниками дорожного движения.



"Если самокатчики с водительскими удостоверениями станут ездить по тротуару – все равно будут плохими, без разрешения – тоже. По отдельным дорожкам – помешают велосипедистам", – сказал он Москве 24.



При этом отрасль СИМ требует регулировки, признал специалист.





Иван Зенкевич автоэксперт Удостоверение на управление самокатом необходимо, чтобы отсеять детей и невнимательных водителей, которые просто едут по прямой и думают, что они главные. Это же отсеет недобросовестных водителей с "левыми" аккаунтами, появится порядок: человек взял самокат, он за него отвечает, и он виноват в случае ЧП.

При введении водительского удостоверения, вероятно, будет предусмотрено минимальное медицинское обследование, что позволит исключить управление самокатом лицами, например, с нарушениями зрения, подчеркнул эксперт.



"Одновременно с этим важно развивать инфраструктуру в виде дорожек, на которых будет комфортно передвигаться на технике без двигателя внутреннего сгорания – велосипедах, самокатах, моноколесах", – добавил Зенкевич.

"Мера избыточна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире телеканала Москва 24 отметила, что дискуссия о необходимости прав для пользователей СИМ ведется не первый год. Однако, по ее словам, Следственный комитет не является уполномоченным органом, который вправе менять правила дорожного движения.



"Мера для меня абсолютно избыточна, потому что нельзя ставить владельцев СИМ в один ряд с водителями механических транспортных средств, которым действительно нужны права на управление автомобилем или мотоциклом", – отметила эксперт.



При этом она поддержала закрепление в КоАП формулировки "водитель средства индивидуальной мобильности", чтобы на самокатчиков распространялись те же требования, что и на других участников движения. В частности, запрет на покидание места ДТП, недопустимость управления в состоянии опьянения и другие.



Говоря о причинах, по которым пользователи СИМ преимущественно перемещаются по тротуарам, эксперт указала на недостаток велоинфраструктуры. Она также напомнила, что мера с правами для велосипедистов уже существовала в советское время и от нее отказались как от избыточной.





Ксения Эрдман директор Ассоциации операторов микромобильности Введение прав в целом никак не влияет на соблюдение правил. Правила соблюдаются, только когда велика вероятность фиксации нарушения и последующего штрафа.

Также она выступила за регистрацию частных СИМ, количество которых в России приближается к 2 миллионам, а также за дооснащение камер и ужесточение наказания за нарушения.



Эрдман отметила, что основных правил для самокатчиков немного, часть из них на прокатных устройствах выполняется автоматически за счет ограничения скорости и зон запрета. Среди ключевых требований она назвала спешивание на пешеходном переходе, правильный выбор инфраструктуры, запрет на поездки вдвоем, соблюдение возрастных ограничений, запрет на оставление места ДТП и управление в состоянии опьянения, а также приоритет пешехода в пешеходной зоне.

По ее убеждению, для усвоения этих правил получать права не нужно – достаточно просвещения в школах, вузах и приложениях операторов.

