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30 сентября, 16:28

Транспорт

В СК выступили за введение прав для пользователей электросамокатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следственный комитет выступил с инициативой распространить статус водителя транспортного средства на пользователей электросамокатов и обязать их получать права. Об этом на совещании в Совфеде сообщил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин.

Предлагается распространить статус водителя на лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также отнести СИМ к транспортным средствам, для управления которыми требуется специальное право. По словам Асташкина, изменения будут внесены в ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Кроме того, он выступил за запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет. Также он предложил запретить движение СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам. Эти изменения планируется внести уже в ПДД.

"Видится актуальность снабжения СИМ звуковыми средствами опознавания, к примеру имитацией рабочего двигателя внутреннего сгорания", – цитирует его ТАСС.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в России за восемь месяцев текущего года почти на 40% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. За этот период произошло 3,4 тысячи таких аварий.

В них погиб 51 человек, еще 3,6 тысячи получили травмы. При этом смертность снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число пострадавших выросло на 40%.

СК выступил за запрет использования электросамокатов до 16 лет

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