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08 сентября, 17:54

Общество

Москвичи могут пожаловаться на нарушение правил ночной разгрузки в МАДИ

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Жители столицы могут пожаловаться на нарушения правил разгрузки товаров в ночное время в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). За 8 месяцев 2026 года инспекторы зафиксировали 46 таких случаев – все причастные получили штрафы, сообщил Дептранс в мессенджере MAX.

Жители города могут обратиться в инспекцию, если с 23:00 до 07:00 им мешают шум от погрузочно-разгрузочных работ, включенные двигатели или свет фар. Сообщить о нарушении также можно, если магазин находится на первом этаже жилого дома.

Ответственность предусмотрена частью 1 статьи 4.50 КоАП Москвы. Размер штрафа составляет от 1 до 80 тысяч рублей.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что погрузка и разгрузка возле торговых объектов в ночные часы должна проводиться с соблюдением требований закона о тишине.

После поступления жалобы инспектор МАДИ выезжает на место и проверяет информацию. По словам Ликсутова, специалисты рассматривают каждое обращение москвичей, а при подтверждении нарушения назначают виновному штраф.

Также в Москве следят за нарушениями при перевозке строительного мусора. С начала 2026 года в городе выявили более 2 тысяч таких случаев. В Дептрансе рассказали, что контроль ведут с помощью 220 камер фотовидеофиксации, которые оснащены нейросетями. Внешне они не выделяются, при этом имеют специальное техническое оснащение.

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