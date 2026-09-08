Более 100 украинских БПЛА сбили над Россией за 8 сентября

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 107 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты велись в течение 8 сентября в период с 08:00 до 20:00, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее женщина пострадала при атаке украинских военных на Севастополь. Удары противника отражали военные, мобильные огневые группы и силы ПВО. Предварительно, на пляже "Омега" местная жительница получила осколочное ранение ноги, ее жизни ничего не угрожало.

До этого мужчина погиб в результате атаки украинских войск на АЗС в городе Стародубе Брянской области. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что родственникам будет оказана помощь.