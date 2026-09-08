10 человек пострадали в ходе атаки БПЛА на Саратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки беспилотников на Саратов пострадали 10 человек, в том числе 3 детей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. 6 из них госпитализированы, угрозы жизни нет. Губернатор поручил министерству здравоохранения держать вопросы лечения под особым контролем.

Кроме того, из-за вражеской атаки зафиксированы повреждения нескольких домов в Саратове. Поэтому на местах инцидентов работают все профильные службы для устранения последствий и дальнейшей оценки ущерба.

Для жильцов пострадавших домов организован оперштаб, куда можно обратиться за помощью. Также открыт пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 6 сентября в результате атак украинских войск по территории РФ погибли 46 мирных жителей, в том числе 2 детей. Всего за этот период ранения получили 266 человек, в их числе 13 пострадавших детей. Украинские военные выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 6 650 боеприпасов.

