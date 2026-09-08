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08 сентября, 08:50

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Институт языкознания РАН: самым распространенным языком в РФ является русский

В Институте языкознания РАН назвали самые распространенные языки в России

Фото: depositphotos/Meranda

Самыми распространенными языками в России являются русский, татарский, чеченский, украинский и башкирский. Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

По словам эксперта, в стране проживают около 140 миллионов носителей русского языка. На втором месте – татарский, им владеют примерно 4,3 миллиона человек. Более миллиона составляет число носителей чеченского языка (1,3 миллиона). Украинским владеют более 1,1 миллиона россиян, а башкирским – 1,1 миллиона. Также свыше миллиона граждан относятся к носителям чувашского языка.

Казакевич добавила, что аварский язык используют более 900 тысяч человек, армянский – около 660 тысяч, кабардино-черкесский – более 515 тысяч.

8 сентября 2026 года впервые отмечается День языков народов России. Памятная дата приурочена ко дню рождения поэта Расула Гамзатова.

Ранее в центрах госуслуг "Мои документы" открылась выставка "День языков народов России". Отмечалось, что там можно узнать о характерных чертах языков некоторых народов страны, а также о тех, которые находятся на грани исчезновения.

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