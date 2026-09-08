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08 сентября, 08:34

Общество

Температура воздуха в Москве до конца сентября может достигать 20 градусов

Фото: foto.mos.ru

Температура воздуха в Московском регионе до конца сентября может достигать плюс 20 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

При этом, отметила она, рекордная температура, превышающая 20 градусов, фиксировалась и в первой декаде октября.

Синоптик привела примеры: 10 октября 1929 года столбики термометров показали 22,2 градуса, а 10 октября в конце XIX века – 19,6 градуса. Также 13 октября в конце XIX века воздух прогревался до 21 градуса.

Макарова добавила, что высокие температуры были в октябре и в последние годы. Например, 8 октября 2011 года специалисты зафиксировали 21 градус тепла, а с 17 по 19 октября 2018-го – плюс 17–18 градусов.

Тем временем в столицу идет бабье лето. Оно продлится с 9 по 14 сентября, но может быть дождливым. Наиболее теплым станет четверг, 10 августа. В этот день температура воздуха может подняться до 23–26 градусов.

Температура поднимется до 26 градусов в Москве 10 сентября

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