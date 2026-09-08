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В Смоленске восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школе, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент случился 8 сентября во время перемены в средней школе № 16. Как сообщает ведомство, руководство школы оперативно организовало освобождение и проветривание помещений. По предварительным данным, никто из детей и сотрудников не пострадал.

Прокуратурой начата проверка исполнения законов о несовершеннолетних и об образовании. В ходе надзора будет дана оценка тому, насколько полно администрация школы принимает меры для организации контрольно-пропускного режима, и насколько эффективна профилактическая работа с несовершеннолетними.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после инцидента на детской площадке, где мальчик брызнул перцовым баллончиком в лицо девочке. Предварительно известно, что на площадке находилась компания подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В какой-то момент мальчик перешел к оскорблениям девочек, а потерпевшая заступилась за своих подруг.

