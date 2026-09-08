Более 200 тяжелоатлетов примут участие в чемпионате России в Москве

Фото: пресс-служба ФТАР

Москва в третий раз примет национальный чемпионат по тяжелой атлетике – за медали турнира поборются более 200 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Соревнования среди мужчин и женщин состоятся с 10 по 13 сентября в Международном центре самбо на территории олимпийского комплекса "Лужники". В числе участников – чемпионы мира и Европы, победители Кубка России, ведущие представители национальной сборной, а также молодые тяжелоатлеты.

В пресс-службе организации отметили, что для соревнующихся чемпионат станет одним из ключевых стартов сезона, он может приблизить спортсменов к Олимпийским играм 2028 года. Ранее чемпионат страны проводили в Москве в 1997 и 2003 годах.

Помимо самих соревнований, для посетителей подготовят специальные активности от партнеров турнира. В числе гостей ожидаются олимпийские чемпионы по тяжелой атлетике, известные представители других видов спорта, а также артисты театра, кино и шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу 29 сентября сыграет в Казани с Ираном. Также товарищеские матчи пройдут с командами Намибии и Нигерии – 3 октября в Екатеринбурге и 6 октября в Нижнем Новгороде. Помимо этого, молодежная сборная на зарубежном сборе встретится с Северной Македонией и Сербией.