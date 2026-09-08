Сборная России сыграет с Намибией и Нигерией в октябре

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Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Встреча с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге, а через три дня российская команда сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Перед этими матчами, 29 сентября, россияне встретятся со сборной Ирана. Игра состоится в Казани на стадионе "Казань Арена". Матч пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, стартующего 21 сентября.

В истории противостояний команд было четыре встречи, последняя из них завершилась победой россиян в Волгограде 10 октября прошлого года со счетом 2:1.