08 сентября, 13:18Спорт
Сборная России сыграет с Намибией и Нигерией в октябре
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Намибии и Нигерии в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Встреча с Намибией состоится 3 октября в Екатеринбурге, а через три дня российская команда сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Перед этими матчами, 29 сентября, россияне встретятся со сборной Ирана. Игра состоится в Казани на стадионе "Казань Арена". Матч пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, стартующего 21 сентября.
В истории противостояний команд было четыре встречи, последняя из них завершилась победой россиян в Волгограде 10 октября прошлого года со счетом 2:1.