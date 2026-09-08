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08 сентября, 13:30

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"Ъ": овощи "борщевого набора" подорожали на 20–38% за год

Овощи "борщевого набора" подорожали на 20–38% в России за год

Фото: 123RF.com/sichkarenko 1

Базовые овощи, которые входят в так называемый борщевой набор, подорожали на 20–38% в России за год. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

По данным газеты, росту цен поспособствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев. Стоимость доставки овощей из регионов, где их выращивают, увеличилась из-за дефицита топлива, а рабочей силы – из-за ужесточения миграционной политики.

Например, розничная цена капусты в период с 24 по 30 августа составила 28 рублей за килограмм, увеличившись за год на 38%. Уточняется, что эта позиция сейчас показывает наиболее выраженный прирост в рамках регулярного мониторинга цен на фрукты и овощи.

Кроме того, стоимость свеклы в рознице за год повысилась на 32%, до 35,4 рубля за килограмм, картофеля – на 30%, до 41,5 рубля за килограмм, а моркови – на 20%, до 43,5 рубля за килограмм. Цена килограмма лука увеличилась на 32% и составила 45,2 рубля.

Активный рост стоимости базовых овощей "борщевого набора" также подтверждают данные Росстата. Там отметили, что цена килограмма картофеля за год повысилась на 35,3%, до 46,7 рубля. Стоимость капусты за тот же период увеличилась на 35,2% и составила 46,7 рубля, лука – на 27,2%, до 57 рублей, свеклы – на 20,4%, до 51,6 рубля, моркови – на 17,7%, до 58,5 рубля. Кроме того, Росстат зафиксировал увеличение цены помидоров, за год они подорожали на 24,2%, до 165,9 рубля.

Ранее создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что за неделю в августе молоко в российских магазинах подешевело на 15,4%, морковь – на 11,1%, а бананы – на 2,3%. Кроме того, подешевели за год черный чай (-25,6%), шоколадные конфеты (-4,5%), сливочное масло 72,5% жирности (-2,8%) и плавленый сыр (-1,5%).

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