Экономист Абрамов: морковь и молоко подешевели в России

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За неделю молоко в российских магазинах подешевело на 15,4%, морковь – на 11,1%, а бананы – на 2,3%. Об этом "Газете.ру" сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Индекс Мишек отражает изменение цен 14 популярных продуктовых товаров. Он показывает изменения в стоимости, уведомляя об этом потребителей раньше, чем показывают официальные индикаторы.

"За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 2,1% по сравнению с его уменьшением на 0,7% на прошлой неделе. За неделю упали цены на молоко, морковь и бананы. Цены остальных товаров в индексе не изменились", – сказал собеседник издания.

В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 7,8%, тогда как неделей ранее рост составлял 8,5%. В течение года подорожали детский мармелад (+40,1%), тушки куриные (+30,6%), сельдь (+19,4%), морковь (+14,3%), яйца категории С1 (+12%), белый хлеб (+9,5%), бананы (+8,3%) и подсолнечное масло (+3,2%).

Подешевели за год черный чай (-25,6%), шоколадные конфеты (-4,5%), сливочное масло 72,5% жирности (-2,8%) и плавленый сыр (-1,5%). Цены на апельсиновый сок и молоко 3,2% жирности за год не изменились.

По данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в стране замедлилась до 6,05% с 6,11% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что красная икра лососевых, добытых в России в этом году, в сетевой рознице подорожала до 23,5 тысячи рублей за килограмм. В настоящее время килограмм икры нерки стоит 18,5–23,5 тысячи рублей, кеты – 16,5–22,5 тысячи, горбуши – 14,6–19,95 тысячи. При этом икра прошлогоднего улова дешевле.