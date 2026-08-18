Baza: зумеры стали реже вступать в брак по сравнению с молодежью начала 2000-х

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Число зарегистрированных браков среди россиян в возрасте 18–24 лет за два десятилетия заметно сократилось. Об этом пишет Baza в МАХ со ссылкой на данные Росстата.

В 2000 году в брак вступили 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в этой возрастной группе. В 2023 году показатели снизились до 181 тысяч и 288 тысяч соответственно. Таким образом, число браков среди молодых россиян сократилось примерно на 44%.

При этом структура браков в России сместилась в сторону более старшего возраста. В частности, в 2023 году чаще всего женились представители группы от 25 до 34 лет. По сравнению с началом 2000-х число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест – на 54%.

"Современные зумеры чаще идентифицируют себя как "взрослые дети" или "молодые взрослые", но не как готовые к созданию семьи", – рассказала клинический психолог Юлия Аникина.

По ее словам, для молодых людей брак все чаще становится итогом периода образования, карьерного развития и поиска себя, а не началом взрослой жизни. Среди других факторов психолог назвала изменение ценностей и приоритет самореализации, включая образование, карьеру и путешествия.

На отношение к браку, по мнению Аникиной, также влияют семейные сценарии, которые молодежь наблюдала в детстве. Многие выросли в неполных семьях или видели отношения родителей, которые поддерживались только ради детей. Страх повторить такой опыт может становиться препятствием для раннего брака.

При этом, как считает психолог, молодежь не отказывается от свадьбы, а переосмысливает институт брака. Он воспринимается скорее как осознанный союз двух самостоятельных людей, а не как социальная обязанность или способ обеспечить стабильность.

Вместе с тем зумеры все чаще отказываются от получения водительских прав, используя вместо личного автомобиля такси и общественный транспорт. Как показало исследование, половина респондентов в возрасте 20–30 лет не собирается учиться вождению. При этом почти столько же молодых людей считают, что живут счастливо без машины.