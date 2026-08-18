Платформа "Мос.Хаб" помогает ИТ-специалистам развивать профессиональные навыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Студенты и начинающие разработчики на городской облачной платформе "Мос.Хаб" могут создавать собственные пет-проекты, участвовать в работе действующих ИТ-команд и проходить курсы по кибербезопасности и безопасной разработке. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

По данным ведомства, сейчас на "Мос.Хаб" зарегистрированы более 30 тысяч пользователей – от школьников и студентов до сотрудников крупных компаний.

"Он создается не только как репозиторий кода, но и как ИТ-экосистема, где разработчик получает необходимые инструменты и возможности развивать новые компетенции на каждом карьерном этапе", – сообщили в пресс-службе ДИТ.

Платформа рассчитана на полный цикл разработки программного обеспечения – от идеи до реализации и публикации проекта. Присоединиться к ней может ИТ-специалист из любого региона России, доступ предоставляется бесплатно. Для начала работы необходимо авторизоваться через Mos ID или аккаунт одной из российских платформ.

Пользователи могут создавать неограниченное число пет-проектов без скрытых подписок и дополнительных платежей за расширенные возможности. Удачные разработки можно использовать при формировании портфолио.

Для управления проектами работает модуль "Мос.Трек". В нем можно создавать карточки задач, распределять их по этапам и заводить отдельные доски для разных проектов. Такой формат помогает начинающим разработчикам познакомиться с принципами организации рабочих процессов.

На "Мос.Хаб" размещено более 34 тысяч проектов. Многие из них основаны на принципах открытого исходного кода, поэтому пользователи могут участвовать в их развитии.

Начинающий разработчик может найти интересный проект из экосистемы Linux, Python-библиотеку или утилиту для разработчиков, исправить ошибку, обновить документацию или написать тест. Это позволяет получить опыт работы с чужим кодом, системами контроля версий и код-ревью.

Молодые специалисты также могут попробовать себя в решении реальных бизнес-задач. В модуле "Организации" собрана информация о компаниях, зарегистрированных на платформе, включая сведения об их деятельности и разработках.

Пользователи могут откликаться на предложения о поиске сотрудников или самостоятельно предлагать компаниям участие в их проектах. Это дает начинающим специалистам возможность нарабатывать практический опыт еще до выхода на постоянную работу.

Ранее в деловом пространстве "МосХаб.Сколково" прошел "День открытого кода". Особое внимание в рамках мероприятия уделили активному развитию Москвой ИТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов.