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18 августа, 15:05

Транспорт

РЖД внедрит проезд по биометрии на ключевых маршрутах в течение 3 лет

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

РЖД введет проезд по биометрии на всех основных направлениях пассажирских поездов в России в течение 3 лет. Об этом заявил замгендиректора перевозчика Евгений Чаркин.

"Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании", – цитирует его РИА Новости.

С апреля поездки по биометрии уже действительны на маршрутах Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. С 18 августа к ним добавились направления "Ласточки" из Нижнего Новгорода – в Иваново и в Киров.

Чтобы пройти по биометрии, следует заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. Личность подтверждается при посадке при помощи портативного устройства проводника. Однако пассажир может воспользоваться и паспортом.

Ранее аэропорт Шереметьево стал первым в России, где появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Сервис регистрации и посадки запустили на всех рейсах "Аэрофлота". Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года.

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