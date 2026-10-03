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Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что авиагавань вновь принимает и выпускает воздушные суда. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт ранее принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Авиакомпания "Аэрофлот", при этом, на фоне ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика вынужденно корректирует расписание рейсов.

