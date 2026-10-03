03 октября, 22:35Транспорт
Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, передает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что авиагавань вновь принимает и выпускает воздушные суда. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт ранее принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
Авиакомпания "Аэрофлот", при этом, на фоне ограничений в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика вынужденно корректирует расписание рейсов.