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В России растет востребованность дедушек и бабушек "на час". Их нанимают родители, которым нужно помочь забрать ребенка из детсада или школы или присмотреть за ним в течение определенного времени, передает Национальная служба новостей со ссылкой на HR-эксперта и карьерного консультанта Зулию Лоикову.

Она объяснила, что на данный момент многие компании готовы трудоустраивать кандидатов пенсионного возраста. Особенно высокий спрос на них заметен в отдельных отраслях: в частности, речь идет о транспорте, клиентском сервисе, торговле, производстве, образовании и логистике.

Кроме того, сейчас высоким спросом пользуются и репетиторы. Это зависит от опыта: чем больше стажа, тем выше заинтересованность потенциальных клиентов. Говоря о спросе, Лоикова также упомянула консалтинг, финансы, удаленную поддержку, бухгалтерию сферу бытовых услуг.

Ранее сообщалось, что административные функции, отдельные задачи HR, бухгалтерии и IT могут попасть в список направлений, которые компании пересмотрят в 2027 году. Это может привести к сокращениям персонала в этих областях. Речь идет о позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам.

Основными причинами пересмотра штатов аналитики назвали замедление спроса, высокую стоимость финансирования и увеличение текущих расходов. Автоматизация также влияет на решения, но не является единственным объяснением.