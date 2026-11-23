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Организация общего досуга станет идеальным вариантом подарка для близких на День матери. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Она отметила, что в праздник, который в этом году пройдет 29 ноября, важно поздравить не только маму, но также тещу и свекровь.

"Помимо этого, стоит сказать теплые слова всем близким и знакомым женщинам, коллегам, у которых есть дети. А в некоторых случаях нелишним будет напомнить педагогу, который учит ваших детей, насколько вы им дорожите, если учитель действительно из тех, о ком говорят "как вторая мама", – отметила специалист.

При этом все слова лучше сказать лично, глядя в глаза, и ни в коем случае не нужно поздравлять всех сразу в общей рассылке.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Что касается подарков, то лучшим вариантом для самых близких будет организация какого-то общего досуга. Например, с мамой, свекровью, подругой или сестрой можно пойти на мастер-класс или экскурсию, связанную с их увлечениями. Еще один удачный презент – совместная фотосессия, после которой получится оформить красивый альбом на память.

Если же хочется поздравить кого-либо из более дальнего круга, например коллегу, учителя, то уместнее выбрать стандартный вариант в виде, например, сладостей или чая. Однако это должна быть не обычная коробка, купленная на бегу в магазине, а специально оформленная в кондитерской или чайной композиция, отметила Богачева.

Чего точно не стоит дарить, так это предметы с шутками про материнство – такой жест оценят далеко не все. В этот праздник лучше сделать акцент на заботе и доброте, подчеркнула эксперт.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил в период празднования Дня матери делать проезд в общественном транспорте бесплатным для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. По задумке, льгота должна действовать в течение двух недель – за семь дней до праздника и еще неделю после него.

