Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В 12 парках Москвы открылись почтовые ящики, через которые взрослые и дети смогут направить письма Деду Морозу. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, речь идет о Парке Горького, Измайловском парке, парке Кузьминки и других. Почтовые ящики специально разместили в самых посещаемых локациях: у главных входов, на центральных аллеях и катках.

Глава департамента подчеркнул, что почта предоставляет жителям и гостям столицы возможность написать Деду Морозу о своих мечтах, желаниях и планах на будущий год. Оставить письмо для волшебника можно будет до 27 декабря включительно.

Новогодняя почта в Москве работает 9-й год. Послания регулярно собирают "снеговики-почтовики" и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза. Волшебник должен ответить до конца зимы каждому, кто указал обратный адрес. Помимо обратного адреса, желающим необходимо написать на конверте имя, почтовый индекс и получателя – Деда Мороза.

К посланию можно приложить рисунок, новогоднюю открытку или стихи. Кроме того, есть возможность написать Деду Морозу онлайн, для этого на сайте Московской усадьбы необходимо заполнить форму: написать текст, при желании прикрепить рисунок и оставить свой электронный адрес. Связаться с волшебником можно и по обычной почте.

Ранее сообщалось, что интеграция ноу-хау в работу Дедов Морозов и Снегурочек стала главным трендом новогоднего сезона: для поздравлений разрабатывают персонализированные сценарии, а с помощью искусственного интеллекта фотографии и видео детей превращают в анимационные открытки.

При этом принципиально новых форматов праздничных программ не появилось. Они по-прежнему строятся вокруг игр, конкурсов, стихов и вручения подарков. Изменения коснулись прежде всего цифрового сопровождения и уровня персонализации.

Также в этом году организаторы предлагают три тарифа VIP-поздравлений продолжительностью 45 минут. Стоимость зависит от даты, сложности костюмов и наполнения сценария.

