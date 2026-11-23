Фото: MAX/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

В Выборге Ленинградской области росгвардейцы задержали пьяную 51-летнюю местную жительницу, которая принесла ко входу в ночной клуб банки с порохом и бутылку с соляной кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росгвардии.

Инцидент произошел 23 ноября около 03:00 у заведения на проспекте Ленина. По данным ведомства, женщина отдыхала в клубе и пила алкоголь, а затем начала вести себя неадекватно и мешать остальным посетителям. Персонал попросил ее уйти.

Посетительница покинула заведение, но вернулась с металлическими банками, на этикетках которых значилось, что внутри находится бездымный охотничий порох, и стеклянной бутылкой с соляной кислотой. Все это она оставила у входа.

Работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, и через несколько минут к клубу прибыли два наряда Росгвардии. Задержанную доставили в территориальный отдел полиции. Следственно-оперативная группа изъяла принесенные женщиной емкости, а их содержимое направила на экспертизу.

В ведомстве уточнили, что ранее женщина была судима за угон автомобиля. Кроме того, ее привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение ПДД, а также трижды за мелкое хулиганство.

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