23 ноября, 15:42Шоу-бизнес
Управляющий клубом в Екатеринбурге рассказал об игре Джигурды в падел
Фото: телеграм-канал SHOT
Перенесший инфаркт актер Никита Джигурда за несколько дней до госпитализации играл в падел в Екатеринбурге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил управляющий падел-клубом Seven Six Михаил.
По его словам, артист провел на корте около 5 минут. При этом изначально о приезде Джигурды управляющий не знал, как и об ухудшении самочувствия актера после игры.
О его госпитализации стало известно 23 ноября. Ему провели стентирование. По словам балерины Анастасии Волочковой, артист находится в реанимации Боткинской больницы.
Позднее сам Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. Актер также передал слова врачей, которые назвали чудом то, что он остался жив.
Актер Никита Джигурда попал в реанимацию с инфарктом