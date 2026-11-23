Фото: телеграм-канал SHOT

Перенесший инфаркт актер Никита Джигурда за несколько дней до госпитализации играл в падел в Екатеринбурге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил управляющий падел-клубом Seven Six Михаил.

По его словам, артист провел на корте около 5 минут. При этом изначально о приезде Джигурды управляющий не знал, как и об ухудшении самочувствия актера после игры.

О его госпитализации стало известно 23 ноября. Ему провели стентирование. По словам балерины Анастасии Волочковой, артист находится в реанимации Боткинской больницы.

Позднее сам Джигурда рассказал, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. Актер также передал слова врачей, которые назвали чудом то, что он остался жив.