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Выросшие на западных супергероях и праздновании Хеллоуина молодые люди во взрослом возрасте сталкиваются с болезненным отрывом от культурных корней. На эту проблему обратила внимание советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе запуска единого цифрового ресурса дошкольного образования "Главный детский".

По ее словам, представители поколения уже ощущают противоречие между усвоенными в детстве западными образами и пониманием того, что необходимо России. Ямпольская подчеркнула, что сами дети не виноваты в таком воспитании, однако в дальнейшем важно ограждать их от подобного опыта.

Советник президента добавила, что главная задача сейчас – вернуть систему к здоровому развитию в соответствии с традициями отечественного образования.

Ранее среди зумеров стало популярно переписывать книги от руки. Таким образом они стремятся справиться с тревогой и бесконечным думскроллингом. В блокнотах у поколения Z все чаще появляются тексты Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Булгакова, а некоторые берутся за английскую литературу.

