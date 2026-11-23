Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 2025 на Большой Очаковской улице в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, рассчитанный на тысячу учащихся.

Мэр поздравил учеников и учителей с открытием. По его словам, раньше школы обычно были стандартными панельными зданиями – серыми и неприглядными и отличить одну школу, построенную в соседнем микрорайоне, от другой было трудно. Перед городом поставили задачу сделать образовательные учреждения разными и привлекательными, чтобы они воспринимались как дом.

Школьники и педагоги, в свою очередь, поблагодарили Собянина за новое здание. Строительство велось по Адресной инвестиционной программе Москвы и заняло 16 месяцев. Фасады облицованы алюминиевыми кассетами, цоколь выполнен из гранита в антивандальном исполнении. Здание украшено декоративными шарами на фоне длинных полос остекления – все это похоже на лабиринт.

В корпусе есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, класс информационных технологий, спортзалы, мастерская для занятий творчеством. Кроме того, оборудованы кабинеты кулинарии и домоводства, мастерская по обработке металла и дерева, большой обеденный зал и медпункт.

В школе действуют городские образовательные проекты "Инженерный класс в московской школе", "Математическая вертикаль" и "IT-вертикаль". В следующем учебном году там запустят и "Физико-математическую вертикаль". Дополнительное образование охватывает секции и кружки по дзюдо, танцам, футболу, настольному теннису, баскетболу и актерскому мастерству.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2027–2029 годах инвесторы возведут 124 объекта образования общей площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров за счет внебюджетных источников финансирования. Благодаря новым объектам горожане получат новые места для обучения, а уже построенные школы и детские сады будут разгружены.

