Фото: monavie.ru

В Московской области планируется построить курортный комплекс в формате оздоровительного туризма, сообщает пресс-служба проекта "Монави".

В составе будущего комплекса LOTTE RESORT Monavie предусмотрен оздоровительный центр с консультативно-диагностическим блоком, кабинетами бальнео- и гидротерапии, акватермальной зоной, бассейнами и фитнес-пространствами. В основу заложены программы, ориентированные на активное долголетие, профилактику, восстановление организма, питание, физическую активность и качество сна.

Открытие комплекса запланировано в Одинцовском городском округе в 2031 году. Для оператора этот кластер станет первым загородным курортом в Европе.

Отмечается, что новая инфраструктура расширит возможности региона по привлечению гостей из-за рубежа, а Московской области проект даст более 1 200 рабочих мест.

Общий объем инвестиций оценивается в 43 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали отдавать предпочтение более коротким поездкам по городам Золотого кольца с небольшим количеством экскурсий. Вместо 5–6 дней путешественники теперь чаще планируют провести в поездке 3–4 дня. Такой формат позволяет сократить расходы и самостоятельно осмотреть достопримечательности.