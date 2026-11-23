23 ноября, 13:53Туризм
В Подмосковье построят загородный курорт с оздоровительным центром
Фото: monavie.ru
В Московской области планируется построить курортный комплекс в формате оздоровительного туризма, сообщает пресс-служба проекта "Монави".
В составе будущего комплекса LOTTE RESORT Monavie предусмотрен оздоровительный центр с консультативно-диагностическим блоком, кабинетами бальнео- и гидротерапии, акватермальной зоной, бассейнами и фитнес-пространствами. В основу заложены программы, ориентированные на активное долголетие, профилактику, восстановление организма, питание, физическую активность и качество сна.
Открытие комплекса запланировано в Одинцовском городском округе в 2031 году. Для оператора этот кластер станет первым загородным курортом в Европе.
Отмечается, что новая инфраструктура расширит возможности региона по привлечению гостей из-за рубежа, а Московской области проект даст более 1 200 рабочих мест.
Общий объем инвестиций оценивается в 43 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что российские туристы стали отдавать предпочтение более коротким поездкам по городам Золотого кольца с небольшим количеством экскурсий. Вместо 5–6 дней путешественники теперь чаще планируют провести в поездке 3–4 дня. Такой формат позволяет сократить расходы и самостоятельно осмотреть достопримечательности.